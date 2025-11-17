Der europäische Flugzeugbauer stehe vor dem Abschluss eines Auftrags über rund 100 Maschinen des Typs A321neo, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag am Rande der Dubai Airshow. Mit Boeing verhndle Flydubai verhandele über eine Bestellung von mehreren Dutzend Exemplare des konkurrierenden Modells 737-MAX-Jets. Bislang hatte die schnell wachsende Fluggesellschaft bei Schmalrumpfflugzeugen ausschliesslich auf Boeing gesetzt.
Flydubai hat bereits 175 Maschinen des Typs 737 MAX in Betrieb beziehungsweise in Bestellung sowie 30 Grossraumflugzeuge vom Typ Boeing 787. Die Fluggesellschaft hatte angekündigt, auf der vom 17. bis 21. November laufenden Messe in Dubai ihre bisher grösste Flugzeugbestellung aufzugeben. Airbus und Boeing lehnten eine Stellungnahme ab. Flydubai war für einen Kommentar zunächst nicht zu erreichen.
(Reuters)