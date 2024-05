Insgesamt fanden 61 Maschinen den Weg zu ihren Käufern und damit zwei weniger als im März, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Toulouse mitteilte. Für sein Jahresziel muss sich Airbus weiter ranhalten. In den ersten vier Monaten lieferte der Hersteller insgesamt 203 Jets aus. Das entspricht erst gut einem Viertel der 800 Flugzeuge, die sich Unternehmenschef Guillaume Faury für 2024 zum Ziel gesetzt hat. Unterdessen holte Airbus im April Bestellungen über weitere 57 Verkehrsflugzeuge herein, musste aber auch fünf Stornierungen hinnehmen. In den ersten vier Monaten kam der Hersteller damit netto auf Bestellungen über 222 Jets.