Der weltgrösste Flugzeughersteller Airbus dreht bei den Auslieferungen kurz nach Jahresbeginn wie üblich nur langsam auf. Im Februar fanden 35 neue Verkehrsflugzeuge den Weg zu den Kunden, wie der Dax-Konzern am Montagabend in Toulouse mitteilte. Das waren zwar fast doppelt so viele wie die 19 Jets vom Januar. Um im Gesamtjahr auf die geplante Rekordzahl von 870 Maschinen zu kommen, müsste Airbus pro Monat im Schnitt jedoch 72,5 Flugzeuge ausliefern. Üblicherweise ziehen die Zahlen gegen Jahresende deutlich an.