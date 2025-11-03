Viele Rohstoffe für Europas Industrie kommen aus China, Halbleiter in grossen Mengen aus Taiwan. Auf die Frage, wie lange die Unternehmen weiter produzieren könnten, wenn Rohstoffe aus China ausblieben, sagte Schöllhorn: «Wir haben das Risiko bereits länger im Auge.» Insgesamt sei die Branche heute «schon besser aufgestellt als vor drei Jahren, aber noch lange nicht da, wo wir sein müssten». Auch die Unternehmen müssten dazu «ihren Teil beitragen».