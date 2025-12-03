Mit mehr als 12.000 ausgelieferten Exemplaren ist die A320 die meistgebaute Flugzeugfamilie der Welt und hat damit die 737-Jets des kriselnden Herstellers Boeing aus den USA überholt. Der US-Konzern steckt seit Jahren in einer tiefen Krise. Nach zwei Abstürzen 2018 und 2019 sowie einem Beinahe-Unglück Anfang 2024 steht er inzwischen unter strenger Aufsicht der Luftfahrtbehörde FAA und darf seine Produktion nur noch beschränkt hochfahren. Airbus und Boeing beherrschen den Weltmarkt für grössere Passagier- und Frachtjets bisher praktisch allein.