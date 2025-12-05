Im abgelaufenen Monat übergab der Dax-Konzern 72 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden und damit sechs weniger als im Oktober, wie er am Freitag in Toulouse mitteilte. Vorstandschef Guillaume Faury hatte wegen der Mängel jüngste sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr von 820 auf 790 Maschinen gekappt. Selbst um diese Marke zu erreichen, muss Airbus im Dezember noch 133 Jets an Kunden übergeben.