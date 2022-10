Umsatz und operativer Gewinn lagen zwischen Juli und September jeweils ein Viertel über dem Vorjahresniveau, wie der französisch-deutsche Flugzeugbauer am Freitag in Toulouse berichtete. Nach neun Monaten liegt Airbus mit einem Umsatz von 38,1 Milliarden Euro damit acht Prozent über Vorjahr, das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) verbesserte sich um drei Prozent auf 3,48 Milliarden Euro. Der Nettogewinn hinkt mit 2,57 Milliarden Euro noch leicht hinter dem Vorjahr her.