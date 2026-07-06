Im abgelaufenen Monat hat Airbus 89 Flugzeuge an die Kunden übergeben, wie die Insider der Nachrichtenagentur Reuters am Montag sagten. Intern plant der französisch-deutsche Konzern nun 900 Auslieferungen für das laufende Jahr. Offiziell bleibe es aber bei dem Ziel von 870 Auslieferungen - schon das wären zehn Prozent mehr als 2025. Die Aktien notieren am Montag rund 1,3 Prozent höher bei 208,90 Euro.
Airbus hole bei den Auslieferungen nach China auf, zudem lösten sich teilweise die Probleme mit der Zulieferung von Triebwerken, für die Vorstandschef Guillaume Faury die Hersteller - allen voran den MTU-Partner RTX - scharf kritisiert hatte. Airbus wollte sich zu den Informationen nicht äussern.
(Reuters)