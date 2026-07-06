Im abgelaufenen ​Monat hat Airbus 89 Flugzeuge an die Kunden übergeben, wie die Insider der Nachrichtenagentur ‌Reuters am Montag sagten. Intern plant der französisch-deutsche Konzern nun 900 Auslieferungen für das laufende Jahr. Offiziell bleibe es aber bei dem ​Ziel von 870 Auslieferungen - schon ​das wären ​zehn Prozent mehr als 2025. Die Aktien notieren am Montag rund 1,3 Prozent höher bei 208,90 Euro.