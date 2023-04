Airbus-Chef Guillaume Faury unterzeichnete am Donnerstag eine entsprechende Vereinbarung bei einem Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Peking. Damit verdoppeln sich die Produktionskapazitäten des Flugzeugbauers in der Volksrepublik. Zudem erhielt Airbus grünes Licht für die Lieferung von 160 Flugzeugen nach China, wie das französische Präsidialamt mitteilte. Der Boeing-Rivale hatte Ende vergangenen Jahres 292 Flugzeuge an chinesische Gesellschaften verkauft, die nötige Genehmigung der Regierung in Peking stand zunächst aber noch aus.