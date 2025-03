Nach der vorläufigen Absage an ein Wasserstoff-Flugzeug baut der Airbus-Konzern vor allem auf die nächste Generation seiner Mittelstrecken-Maschinen. Der Nachfolger der A320-Jets sei «wahrscheinlich die nächste grosse Sache auf der Agenda», sagte Vorstandschef Guillaume Faury am Montagabend vor Journalisten in Toulouse. In Betrieb gehen soll das neue Flugzeug irgendwann zwischen 2035 und 2040. Airbus baut dabei auf neue Techniken - nicht nur für das Flugzeug selbst, sondern auch in der Produktion.