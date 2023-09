Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat sich mit dem US-Startup DG Fuels zusammengeschlossen, um Flugzeugkerosin aus Ökostrom und Holzresten zu produzieren. Airbus-Chef Guillaume Faury sagte am Dienstag, die nachhaltig produzierten Treibstoffe (SAF) spielten eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung der Luftfahrt. Die Technologie von DG Fuels erlaube es, eine grössere Bandbreite von Ausgangsstoffen für die Produktion des Kerosins zu verwenden. DG Fuels strebt ab 2026 in einer ersten Anlage im US-Bundesstaat Louisiana zunächst eine Produktionskapazität von 454 Millionen Litern SAF pro Jahr an. Das Unternehmen nutzt dabei Abfall-Zellulose etwas aus der Holzindustrie und Strom.