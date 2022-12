Airbus kann in diesem Jahr nicht so viele neue Maschinen ausliefern wie geplant. Die tatsächliche Zahl dürfte aber nicht wesentlich unter den zuletzt geplanten 700 Auslieferungen liegen, teilte der Dax-Konzern überraschend am Dienstagabend in Toulouse mit. Das Management stellt auch das Tempo des Produktionsausbaus bei den stark gefragten Mittelstreckenjets der A320neo-Familie auf den Prüfstand - angesichts der angespannten Lieferketten. Bis zum Jahr 2025 soll die Produktion der Reihe aber weiter auf 75 Maschinen pro Monat steigen.