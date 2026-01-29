Der europäische Flugzeugbauer Airbus will Insidern zufolge ‌Airlines ‌und Leasingfirmen eine grössere Version seines Regionaljets A220 anbieten. Ziel sei es, genügend ​Bestellungen für eine gestreckte Variante ‌mit dem ‌Namen A220-500 zu sammeln, um noch in diesem Jahr die Entwicklung offiziell zu starten, erfuhr die Nachrichtenagentur ⁠Reuters von mit dem Vorgang vertrauten Personen. Das Flugzeug solle rund 180 ​Sitze haben.