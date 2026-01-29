Der europäische Flugzeugbauer Airbus will Insidern zufolge Airlines und Leasingfirmen eine grössere Version seines Regionaljets A220 anbieten. Ziel sei es, genügend Bestellungen für eine gestreckte Variante mit dem Namen A220-500 zu sammeln, um noch in diesem Jahr die Entwicklung offiziell zu starten, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von mit dem Vorgang vertrauten Personen. Das Flugzeug solle rund 180 Sitze haben.
Eine Ankündigung könnte bereits auf der Farnborough Airshow im Juli erfolgen. Eine endgültige Entscheidung über die Entwicklung müsse jedoch vom Airbus-Verwaltungsrat genehmigt werden, betonten die Insider. Ein Airbus-Sprecher erklärte, der Konzern prüfe alle Optionen für die A220 und konzentriere sich weiter darauf, die Produktion hochzufahren.
(Reuters)