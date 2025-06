Zudem will Vorstandschef Guillaume Faury die Gewinne im Geschäft mit Hubschraubern, Rüstung und Raumfahrt in den kommenden Jahren nach oben treiben, wie der Dax-Konzern anlässlich der weltgrössten Luftfahrtmesse am Mittwoch vor Investoren in Paris mitteilte. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an.