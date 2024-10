Der europäische Flugzeugbauer Airbus will in seiner Raumfahrt- und Rüstungssparte 2500 Stellen streichen. Das wären sieben Prozent der gut 35.000 Arbeitsplätze in der Sparte, die den Bau von Kampf- und Militär-Transportflugzeugen ebenso umfasst wie Telekommunikations-Satelliten («OneSat»). Die Pläne sind Teil der Sanierung des Geschäfts, das zunehmend umkämpft ist.