Für das laufende ​Jahr hat sich Airbus vorgenommen, 870 (2025: ​793) Verkehrsflugzeuge auszuliefern und ​das bereinigte Ebit auf 7,5 Milliarden Euro zu steigern. ‌Dabei bremse die «beträchtliche» Knappheit an Triebwerken des US-Zulieferers Pratt & Whitney - an denen auch die Münchner MTU ​mitarbeitet - ​die Produktion. Das ⁠gelte auch für den geplanten Hochlauf ​bei der Kurzstreckenflugzeug-Familie A320. ⁠Bis Ende 2027 sollen davon nun ‌70 bis 75 Maschinen pro Monat gebaut werden, erst danach werde sich die ‌Zahl bei 75 einpendeln, erklärte Airbus.