Airbus und mehr als 90 weitere Firmen und Branchenverbände haben die EU-Kommission zum Aufbau eines Staatsfonds für Investitionen in Schlüsseltechnologien aufgerufen. Die jüngste geopolitische Entwicklung unterstreiche die Notwendigkeit, dass Europa seine Unabhängigkeit in strategischen Bereichen sicherstellen müsse, schrieben die Unterzeichner in einem auf den 14. März datierten offenen Brief, den die Nachrichtenagentur Reuters am Montag einsehen konnte. «Europa muss die Initiative zurückgewinnen und auf allen Ebenen seiner kritischen digitalen Infrastruktur technologisch unabhängiger werden», hiess es weiter. Dies gelte für den Bau von Computerchips oder Datenleitungen ebenso wie für die Entwicklung von Online-Plattformen oder Künstlicher Intelligenz (KI). «Europas derzeitige Mehrfachabhängigkeiten schaffen Sicherheitsrisiken, gefährden unsere Souveränität und schaden unserem Wachstum.»