«Unser geplantes Joint Venture ist der ‌nächste logische Schritt ‌im Rahmen ​unserer gemeinsamen Vision eines wasserstoffbasierten Antriebskonzepts für die Luftfahrt», sagte Bruno Fichefeux, Leiter Zukunftsprogramme bei Airbus. Das neue Unternehmen ‌solle mit den nötigen behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im Jahr 2027 den Betrieb aufnehmen. ​Es solle den gesamten ​Lebenszyklus von Brennstoffzellen-Antriebssträngen ​abdecken, wie es hiess: «von der Entwicklung über ‌die Erprobung und Zertifizierung bis hin zur Kommerzialisierung.»