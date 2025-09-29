Professionell ausgerüstete Drohnen seien heutzutage «relativ resistent» gegen die üblichen Störmethoden der Polizei. Es gebe zudem eine rechtliche Lücke: «Denn es ist relativ unklar, wer überhaupt was machen kann, und ob dann die Polizei, die Bundeswehr oder auch der Betreiber von einer Anlage erstens in der Lage und zweitens dann auch rechtlich befugt ist, irgendwelche Massnahmen zu treffen.»