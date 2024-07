989 Millionen Euro hat Airbus in der Raumfahrt-Sparte in den ersten sechs Monaten abgeschrieben, zu der auch das Satelliten-Geschäft gehört. Laut Branchenkreisen geht es vor allem um das «OneSat»-Projekt und das Egnos-System, das Navigations-Signale genauer machen soll. Faury sprach von «beträchtlichen Belastungen». Bereits in der Bilanz für 2023 hatte Airbus rund 600 Millionen Euro für die Sparte zurückgestellt. «Wir werden die Ursachen dieser Themen angehen», versprach Faury. Erster Baustein ist ein Kostensparprogramm, bis September will Airbus dann konkrete Massnahmen vorstellen.