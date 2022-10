Sollte sich der Kauf durch den staatlichen Public Investment Fund (PIF) zu Listenpreisen in Höhe von zwölf Milliarden Dollar bestätigen, könnte er noch in dieser Woche im Rahmen des Forums "Future Investment Initiative" (FII) in Riad bekannt gegeben werden, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Ein weiterer Insider erklärte hingegen, das Königreich neige eher zur 787 des US-Herstellers und Airbus-Rivalen Boeing. Insgesamt stünden 75 Flugzeuge auf der Einkaufsliste der neuen Fluggesellschaft, die den Namen RIA tragen soll.