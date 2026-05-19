Der Boeing-Konkurrent habe Tausende Mitarbeiter angewiesen, die ⁠Ausgaben zu reduzieren, sagten drei Branchenexperten. Dabei gehe es unter anderem ‌um den Einsatz von Dienstleistern ‌in der Sparte mit Passagiermaschinen. ​Als Begründung habe Airbus zum einen auf die weltweit unsichere Wirtschaftslage, zum anderen auf anhaltende Probleme mit der Lieferkette verwiesen. Airbus lehnte eine Stellungnahme ab.