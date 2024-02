Rund 800 Verkehrsflugzeuge sollten 2024 ausgeliefert werden, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Toulouse mit. Das wären 65 Maschinen mehr als im vergangenen Jahr, in dem Airbus das selbst gesteckte Ziel trotz anhaltender Probleme in der Lieferkette um 15 Maschinen übertraf. Vorstandschef Guillaume Faury sprach von einer «bedeutenden Leistung vor dem Hintergrund der Komplexität des Betriebs». Der französisch-deutsche Konzern steigerte den Umsatz 2023 um elf Prozent auf 65,4 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Steuern und Zinsen (Ebit) stieg um vier Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, verfehlte die Zielmarke von sechs Milliarden aber knapp, weil Airbus in der Raumfahrt-Sparte im vierten Quartal weitere 200 Millionen Euro Sonderbelastungen verzeichnete.