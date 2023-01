SAF - Tankquote kommt

Schon länger ist deshalb klar, ohne Anschub durch die Politik geht es nicht schnell genug voran. Die Airlines lehnten verpflichtende Quoten ab, forderten aber staatliche Förderung als Anreiz zum Umstieg. Die EU will im Rahmen ihres Klimaschutzpakets "Fit for 55" als erste Weltregion eine verpflichtende, steigende Quote zur SAF-Beimischung einführen. Dem im Sommer 2021 vorgelegten Vorschlag der EU-Kommission zufolge soll ab 2025 eine Beimischungsquote von zwei Prozent gelten, 2030 sollen es fünf Prozent sein. Bis 2050 soll die Quote auf 63 Prozent steigen. Die Verhandlungen zwischen den EU-Institutionen dauern an, eine Entscheidung soll Anfang 2023 fallen.