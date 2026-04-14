Der Chef der ​britischen Airline Virgin Atlantic, ⁠Corneel Koster, sagte der Nachrichtenagentur Bloomberg, der Treibstoffbedarf sei für die nächsten sechs Wochen gesichert. Längerfristig seien die ‌Aussichten unsicher. Lufthansa-Chef Carsten Spohr bekräftigte im Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» das Szenario, notfalls bis zu 40 ältere Flugzeuge mit hohem Treibstoffverbrauch am Boden zu lassen. Das wäre ‌im Fall von Kerosinmangel und sinkender Nachfrage notwendig. Die Ticketpreise stiegen wegen ​höherer Kerosinpreise. Andererseits kann die Lufthansa mehr Asien-Flüge anbieten und sie besser auslasten, weil die Konkurrenten vom Golf ihr Programm durch den Krieg zusammenstrichen. «Nach Asien und Afrika sehen wir Rekordauslastungen», sagte Spohr.