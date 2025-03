Beflügelt vom Boom bei Urlaubsreisen ziehen Airlines das Geschäft mit Pauschalreisen an sich und werden zu Konkurrenten ihrer eigenen Kunden, den Reiseveranstaltern. So kaufte die Lufthansa-Tochter Eurowings ihre schon länger vom Reiseveranstalter HLX gemanagte Sparte Eurowings Holidays auf. Von April an führt Eurowings das Geschäft mit kurzfristig kombinierten Flügen und Unterkünften selbst und will es kräftig ausbauen. «Eurowings wird Dynamik in den deutschen Touristikmarkt bringen», sagte Airline-Chef Jens Bischof am Rande der Reisemesse ITB in Berlin in dieser Woche. Er verspricht sich davon eine «ordentliche» Marge, wenn Reisen direkt ohne Vermittler online verkauft werden.