Explodierende Kerosinpreise

Der Grund für diesen Verzicht auf Absicherung liegt in der nahezu Verdoppelung des Kerosinpreises. «Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten drei Monaten weitere Termingeschäfte abschliessen werden», sagte Ryanair-CEO Michael O’Leary gegenüber der «Financial Times» (FT). «Normalerweise würden wir bei kurzfristigen Preissprüngen etwas anpassen - aber bei diesen Preisen schliesst derzeit niemand neue Verträge ab.» Auch der Lufthansa-Konzern hat seit Beginn des Konflikts keine neuen Absicherungen mehr vorgenommen.