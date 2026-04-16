Als Verwendungszweck seien unter anderem «Investitionen zur Unterstützung des ‌organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe» ‌denkbar, teilte Aixtron am Mittwochabend in Herzogenrath bei Aachen mit. Die Wandelanleihe läuft über fünf Jahre bis April 2031. Der Umtausch in Aixtron-Aktien lohnt sich für ‌die Zeichner der Anleihe, wenn der Aktienkurs bis dahin um 30 Prozent auf mehr als 51 ​Euro steigt. Das Volumen der Anleihe ​entspricht einem Anteil von ​knapp acht Prozent am Aixtron-Grundkapital.