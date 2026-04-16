Als Verwendungszweck seien unter anderem «Investitionen zur Unterstützung des organischen Wachstums sowie Akquisitionen und Aktienrückkäufe» denkbar, teilte Aixtron am Mittwochabend in Herzogenrath bei Aachen mit. Die Wandelanleihe läuft über fünf Jahre bis April 2031. Der Umtausch in Aixtron-Aktien lohnt sich für die Zeichner der Anleihe, wenn der Aktienkurs bis dahin um 30 Prozent auf mehr als 51 Euro steigt. Das Volumen der Anleihe entspricht einem Anteil von knapp acht Prozent am Aixtron-Grundkapital.
Der Referenzkurs von 38,75 Euro sei über eine Platzierung von Aixtron-Aktien im Auftrag einiger Zeichner der Wandelanleihe ermittelt worden, die sich damit gegen Kursschwankungen absichern wollten. Er liegt 8,5 Prozent unter dem Schlusskurs der Aixtron-Aktie im Xetra-Handel am Mittwoch. Die Papiere waren um 20 Prozent nach oben geschnellt, nachdem das Unternehmen die Erwartungen für das laufende Jahr nach oben geschraubt hatte.