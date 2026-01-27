Mit der Akquisition sollen die Kompetenzen in den Bereichen KI und Automatisierung und die Position als führender Partner für die Aerospace-Industrie in Deutschland und auch international gestärkt werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die Gründer von Synergeticon, Daniel Erdelmeier und David Küstner, bleiben auch nach der Übernahme im Unternehmen tätig.