Hersteller wie Holcim, die umweltfreundliche Bauprodukte liefern, können davon profitieren - wobei Holcim bereits in diesem Geschäft aktiv ist. So machten die Nettoumsätze von zwei nachhaltigen Holcim-Produkten in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 rund 25 respektive 29 Prozent des jeweiligen Segments aus, nach je 19 Prozent in der entsprechenden Vorjahresperiode.