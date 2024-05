Die Aktien von Burckhardt Compression sind schon einige Zeit auf den Kaufzetteln von Investoren. So meinte die Zürcher Kantonalbank jüngst, nach der jüngsten Konsolidierungsphase drängt sich mit Burckhardt Compression ein Industrieunternehmen zum Kauf auf, welches wie kein zweites Schweizer Unternehmen die Zukunft Wasserstoff verkörpere. Das Unternehmen profitiert von einem strukturellen Wachstum durch stark steigende Investitionen in die Energiewende, schrieb Martin Hüsler, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, in einer Branchenstudie im Februar Er empfiehlt den Titel mit einem fairen Wert von 630 Franken zum Kauf.