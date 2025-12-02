Trotz des heutigen Abschlags notiert der Titel auf einem Drei-Monats-Hoch von leicht über 10 Franken. Auf Jahressicht summiert sich der Kurszuwachs auf 18,5 Prozent.
Die jüngsten Zuwächse sind insbesondere auf eine Analystenempfehlung Ende November zurückzuführen. Stifel hat die Coverage mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Das Kursziel veranschlagt das Analysehaus auf 14,50 Franken, also sogar noch über dem diesjährigen Höchststand bei 13,50 Franken.
Begründet wird diese Empfehlung mit einem deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber der Konkurrenz. Die Aktie überzeuge mit einem «überzeugenden und stark aufwärtsgerichteten Chance-Risiko-Profil».
Positiv hervorgehoben wird ein möglicher Verkauf des Beauty-Geschäfts und die strategische Fokussierung auf das Gesundheitswesen. Diese könnte zusätzliche Einnahmen von 150 bis 190 Millionen Franken generieren, welche wiederum für wertsteigernde Übernahmen von Nutzen sein könnten.
Bevorstehende Trendwende?
Mit ihrer Aussage beziehen sich die Experten auf das sogenannte «Growth and Efficiency»-Programm. Grundsätzlich will Medmix schlanker und agiler werden und die Produktion verstärkt automatisieren. Das wirkte sich im ersten Halbjahr 2025 bereits aus. So wurde zwar weniger Umsatz erzielt, die Profitabilität jedoch verbessert.
CEO René Willi sieht sich mit der eingeschlagenen Strategie «auf dem richtigen Weg», wie er sich in der Mitteilung zitieren lässt. Er ist seit über einem Jahr im Amt, genau so zwei weitere Mitglieder der Geschäftsleitung. «Das Ziel ist klar eine Steigerung des Wachstums und eine Verbesserung der Profitabilität. Wir wollen eine Kultur schaffen, die Agilität, Geschwindigkeit und Vertrauen in den Vordergrund stellt.»
Der Ausgabepreis vor vier Jahren betrug 45 Franken. Am ersten Handelstag gingen die Aktien der ehemaligen Sulzer-Division Applicator Systems (APS) bei 44 Franken aus dem Handel. Der Sprung an die Börse spülte dem Unternehmen brutto 315 Millionen Franken in die Kasse. Seither haben die Aktien einen deutlichen Rückgang verzeichnet und bewegen sich seit Juli 2024 nun in einer Spanne zwischen 8 und 13 Franken.
Analysten betonen, dass Medmix in einem intensiven Wettbewerbsumfeld agiert, in dem Innovationskraft und Flexibilität unerlässlich seien und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung über die Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.
Der Experte von Stifel ist wie auch die anderen drei Experten optimistisch, dass die Trendwende gelingt. Alle Kursziele liegen über dem derzeitigen Niveau - durchschnittlich 14,50 Franken.
