CEO René Willi sieht sich mit der eingeschlagenen Strategie «auf dem richtigen Weg», wie er sich in der Mitteilung zitieren lässt. Er ist seit über einem Jahr im Amt, genau so zwei weitere Mitglieder der Geschäftsleitung. «Das Ziel ist klar eine Steigerung des Wachstums und eine Verbesserung der Profitabilität. Wir wollen eine Kultur schaffen, die Agilität, Geschwindigkeit und Vertrauen in den Vordergrund stellt.»