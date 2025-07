Larry Ellison: «Die meisten der wertvollsten Daten der Welt sind in einer Oracle-Datenbank gespeichert»

Die Chancen, dass Oracle an die jüngsten Avancen anknüpfen kann, sind intakt. Das Unternehmen ist in den Augen der Experten gut aufgestellt, es könne den Trend zur generativen künstlichen Intelligenz (KI) für zusätzliches Wachstum nutzen, heisst es. Zu den Hauptangeboten, mit denen Oracle punkten will, gehören Cloud-Infrastruktur und Cloud-Anwendungen.