Am Markt setzt sich immer mehr die Meinung durch, dass der Anstieg des Titels Ende 2025 und Anfang 2026 übertrieben war. Die Aktie war im März auf ein Allzeithoch von 727 Franken gestiegen, getrieben auch von der traditionell hohen Dividendenrendite von 4 Prozent und durch geopolitische Unsicherheiten.