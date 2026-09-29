Intakte Wachstumsperspektiven

Bezüglich der mittelfristigen Wachstumsperspektiven zeigt sich Kunz von Research Partners etwas zurückhaltender als die Onlineapotheke selbst. Laut DocMorris solle bis im Jahr 2030 eine Ebitda-Marge von 8 Prozent erreicht werden. Für das Jahr 2030 prognostiziert der Experte von Research Partners hingegen «nur» eine EBITDA-Marge von 5,9 Prozent. «Erst für das Jahr 2034 sehen wir eine Marge von 7,9 Prozent in der Nähe der Zielgrösse von DocMorris voraus. Bis 2030 will DocMorris die Aussenumsätze um jährlich 15 Prozent steigern. Unsere Schätzungen gehen von einem durchschnittlichen Wachstum von 10,6 Prozent pro Jahr bis 2030 aus.»