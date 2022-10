Auch am Kreditmarkt ist das Vertrauen in die Bank am Boden: Kreditversicherer verlangen so viel wie nie zuvor, um Forderungen an die Bank bei Zahlungsausfall zu garantieren. Fünfjährige Credit Default Swaps, die als ein Richtwert für die Marktmeinung zur Kreditwürdigkeit gelten, steigen am Montag für die Credit Suisse auf bis zu 293 Basispunkte, das ist ein Rekordniveau. Damit verlangen Kreditversicherer aktuell mehr als in der Finanzkrise, um Forderungen an die Bank bei Zahlungsausfall zu garantieren.