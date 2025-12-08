Am Morgen vor dem Börsenauftakt hat Helvetia Baloise für die Finanzgemeinde Pro-Forma-Zahlen zur neu geschaffenen Gruppe publiziert. Dabei seien hohe immaterielle Vermögenswerte und eine grosse Goodwill-Position in der Bilanz der neuen Gesellschaft erfasst worden, heisst es in einem Kommentar der UBS. Diese Positionen würden über die Zeit in der Erfolgsrechnung abgeschrieben.