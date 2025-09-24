Solche Argumente - wie die Tatsache, dass die Aktie auch als Ersatz für negativ rentierende Anleihen der Eidgenossenschaft gehalten wurden - trieben die Titel im Frühling 2018 und im April 2022 jeweils bis fast 8000 Franken. Seither ist es ruhig geworden um die Aktien der Nationalbank - und der Kurs ging kontinuierlich nach unten.