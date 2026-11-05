Hintergrund einer möglichen Heirat der UBS und einer anderen Bank ist die laufende Debatte um die Kapitalanforderungen an systemrelevante Banken in der Schweiz. Der Ständerat schwenkte im September auf eine 90-Prozent-Unterlegung der Auslandtochtergesellschaften mit hartem Kernkapital ein. Als Nächstes ist der Nationalrat am Zug. Beide Kammern des Bundesparlaments müssen zustimmen. Da es sich um eine Gesetzesänderung handelt, ist auch eine Referendumsabstimmung möglich.