Am Dienstagnachmittag fielen die Titel der UBS innerhalb von zwei Handelsminuten um 0,9 Prozent von 39,80 auf 39,44 Franken. Dies, nachdem sie bereits seit Börseneröffnung unter Druck gestanden hatten und danach auch weiter verkauft wurden. Letztlich gingen die Aktien der einzigen global aktiven Schweizer Grossbank bei 39,06 Franken und mit einem Tagsverlust von 3,34 Prozent aus dem Handel. Damit waren die UBS-Valoren die schwächsten unter den Titeln des Swiss Market Index (SMI), der 1,43 Prozent abgab.
Für Bewegung sorgte ein auf Insider gestützter Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Diesem zufolge stellt sich die UBS darauf ein, dass sie sich im Tauziehen um strengeren Kapitalvorschriften nicht durchsetzen wird. Gleichzeitig, so hiess es weiter, prüfe die Bank verschiedene strategische Optionen, wobei auch erwogen werde, ob die zusätzlichen Eigenmittelanforderungen einen Wegzug ins Ausland rechtfertigen.
Ein Kompromiss in letzter Minute bleibt möglich, doch die UBS erwartet gemäss dem Medienbericht lediglich symbolische Zugeständnisse. Das Geldhaus werde Anfang Februar bei der Veröffentlichung der Ergebnisse nach vier Quartalen des Geschäftsjahres 2026 auch die bis dann angestellten strategischen Überlegungen darlegen, wurde weiter gesagt.
Ein UBS-Sprecher äusserte sich gegenüber Reuters nicht zu den Spekulationen.
Kapitaldiskussion bald in nächster Runde
Die Diskussion um die Eigenmittelvorschriften an systemrelevante Banken wie die UBS geht nächste Woche in eine weitere politische Runde. Die zuständige Kommission des Nationalrates wird das Geschäft besprechen und damit die Diskussion im Plenum der grossen Parlamentskammer vorbereiten. Der Gesamtrat wird sich nach aktueller Planung am 16. Dezember mit der Vorlage befassen.
Die Aktie der UBS wurde in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Spekulationen bewegt. Sie spielten sich jeweils vor dem Hintergrund der Kapitaldiskussion ab. Anfang November schrieb der Nachrichtendienst «Wall St Engine» auf X (ehemals Twitter), dass die US-Bank Morgan Stanley das UBS-Auslandgeschäft für 138 Milliarden Dollar übernehmen und dabei einen 25-prozentigen Aufpreis bezahlen könnte. UBS-Aktionärinnen und -Aktionäre würden dann ein Drittel des kombinierten Unternehmens besitzen.
Parallel dazu nannte auch ein Meinungsbeitrag von Reuters Morgan Stanley als logischsten Käufer, sollte die UBS an einen Konkurrenten verkauft werden.
Bereits im September berichtete das amerikanische Nachrichtenportal «Semafor Business» über ein Zusammengehen der UBS mit einer ausländischen Bank. Damals wurden das britische Institut Standard Chartered, die Deutsche Bank sowie Morgan Stanley als mögliche Partner genannt.
Solche Gerüchte müssen, auch wenn sie schon seit einiger Zeit umgehen, von einem konkreten und offiziell angekündigten Prozess unterschieden werden.
Cevian hat UBS-Anteile verkauft
Bekannt wurde am gestrigen Dienstag auch, dass der aktivistische Investor Cevian Capital in den drei Monaten bis Ende September 26 Prozent seiner UBS-Beteiligung veräussert hat. Cevian zählt mit einem Anteil von rund 1 Prozent allerdings weiterhin zu den zwanzig grössten UBS-Aktionären.
«Wir haben eine kleine Portfolioanpassung vorgenommen, da UBS ein etwas zu grosser Bestandteil unseres Portfolios geworden war und wir Mittel für neue Investitionen benötigten. UBS bleibt eine unserer grössten Positionen», teilte die in Stockholm ansässige Finanzgesellschaft in einer Stellungnahme mit, während die UBS auf einen Kommentar verzichtete.
Zum eigentlichen Geschäftsgang berichtete die UBS zuletzt Ende Oktober. Die Zahlen zum dritten Quartal lagen in den Erwartungen, brachten für einmal aber keine Überraschung: «Basierend auf dem zugrunde liegenden Vorsteuergewinn ist dies das erste Mal, dass UBS den Konsens nach zehn aufeinanderfolgenden Quartalsergebnissen, die über dem Konsens lagen, nicht übertrifft», schrieb Andreas Venditti, zuständiger Analyst des Vermögensverwalters Vontobel, in seiner Notiz von Ende Oktober zur UBS-Zahlenvorlage.
Zuletzt ist die Aktie der UBS über vier Tage hinweg auf 39,06 Franken, den Schlusskurs vom Dienstag, gefallen. Das durchschnittliche Kursziel der von der Nachrichtenagentur AWP erfassten Analysten liegt 16,4 Prozent höher bei 45,45 Franken. Sieben Anlageurteile lauten auf «Kaufen», acht stehen bei «Halten» und zwei bei «Verkaufen».