Vergangene Woche hatte das Management um CEO Sergio Ermotti die Drittquartalszahlen vorgestellt. Die Bank machte einen Gewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar - 74 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Dabei half der Bank, dass sie zwei grosse Rechtsfälle - den Frankreich-Steuerstreit und den «Ramsch-Hypotheken»-Fall der CS in den USA - aus der Welt schaffen konnte. Insgesamt kam es zur Auflösung von Rückstellungen für Rechtsfälle in Höhe von rund 670 Millionen.