Die UBS, die bei Notrettung der Credit Suisse eine Schlüsselrolle gespielt hatte, verteidigt sich, indem sie gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgericht zu den AT1-Anleihen Beschwerde eingelegt hat. Zu den höheren Kapitalanforderungen äusserte sie sich mehrfach. Die vom Bundesrat vorgeschlagenen Vorschriften seien «extrem», schrieb die UBS, nachdem die Landesregierung im Juni die Pläne zur Bankenregulierung vorgestellt hatte. Auch der Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung, Marcel Rohner, äusserte sein Missfallen über die geplanten regulatorischen Änderungen für die UBS nach dem Untergang der Credit Suisse. Die Sorge ist, dass die verschärften Regeln einen Wettbewerbsnachteil bringen.