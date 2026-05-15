Nach dem Kursanstieg der letzten Tage werden die Zurich-Valoren momentan bei rund 567 Franken gehandelt. Zu den Avancen in den letzten Tagen hat das Update zu den ersten drei Monaten des Jahres 2026 wesentlich beigetragen. Es wurde am Mittwoch vorgestellt und hat gleichentags einen 4-prozentigen Wertzuwachs der Aktie ausgelöst. «Starkes Wachstum» stellte der zuständige Experte der Bank Berenberg, Michael Huttner, an mehreren Stellen fest: bei den Prämien in der Schaden- und Unfallversicherung, bei den Margen im Lebensversicherungsgeschäft und bei der Anzahl Policen von Farmers, der Zurich-Geschäftseinheit in den Vereinigten Staaten.