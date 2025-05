Der Suez-Kanal als Problem

Für alle grossen Transportunternehmen im Container-Verkehr wie Maersk, Hapag-Lloyd oder Kühne+Nagel, ist der unpassierbare Suez-Kanal weiterhin ein problematischer Kosten- und Nachfragepunkt. Dies, weil die Schiffe Richtung Europa über das Kap der guten Hoffnung in Südafrika fahren müssen. Das führt zu deutlichen Mehrkosten beim Seetransport mit entsprechend sinkender Nachfrage. In Zahlen liegen die Containerüberfahrten um rund 90 Prozent unter dem Normalbetrieb, schreiben die Analysten von JP Morgan in einer Analyse am Dienstag.