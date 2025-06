Holcim preislich am oberen Ende

Wer den Kauf von Holcim-Titeln ins Auge fasst, sollte indessen der jüngsten Kursrally nicht hinterherjagen. Dies aus zwei Gründen: Die Helvetische Bank hatte am Montag erstens darauf hingewiesen, dass der Amrize-Kurs zu damaligen Kursen von 42 Franken (aktuell 39 Franken) am unteren Rand der Erwartungen handle und Holcim dementsprechend bei einem Kurs von rund 53,5 Franken (aktuell 59 Franken) eher am oberen Rand.