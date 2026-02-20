Die Weichen für eine aus Sicht von Amrize-Investoren positive Entwicklung sind also gestellt. Dass es trotz der Nachrichten der vergangenen Tage nicht nur aufwärts gehen muss, hat sich allerdings auch schon gezeigt, beispielsweise am Kursrückgang vom Donnerstag, als offenbar zuvor eingefahrene Gewinne mitgenommen wurden. Anleger werden auch bedenken, dass sich Amrize in einem zyklischen Markt bewegt - und CEO Jan Jenischs Umgang mit diesem entsprechend eng verfolgen.