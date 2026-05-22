Basierend auf einem Umsatz von 45,7 Millionen Franken im Jahr 2025 bei einer jährlichen Umsatzsteigerung von 20 Prozent pro Jahr ergäbe dies im Jahr 2030 einen Gesamtumsatz von 114 Millionen Franken sowie einen Ebit von rund 23 Millionen Franken. In Relation zur Börsenkapitalisierung von 406 Millionen Franken betrüge das Kurs-Umsatz-Verhältnis 3,5x und das Kurs-Ebit-Verhältnis 18,4x in fünf Jahren. Um den aktuellen Aktienkurs zu rechtfertigen, muss das Unternehmen beim Wachstum über die nächsten Jahre liefern. Das ist kein unmögliches Unterfangen, dürfte aber stark vom Eintritt in den amerikanischen Markt abhängen.