Logitech habe erneut ein positives Wachstum mit bemerkenswerten Wachstumsraten bei Mäusen und Tastaturen und einem soliden Wachstum im Bereich Gaming erzielt, notierte der Experte der Bank Vontobel, Michael Foeth. Die Margen verdeutlichten «die hohe operative Flexibilität und die konsequente Umsetzung». Logitech warne zwar vor anhaltenden Unsicherheiten im dritten Quartal, doch gemäss dem Ausblick sei das Unternehmen auf Kurs, die vor dem «Liberation Day» von Anfang April abgegebene Prognose für das Gesamtjahr zu übertreffen. Die Bank Vontobel stuft Logitech weiterhin mit «Buy» ein und hat das Kursziel auf 103 von 95 Franken erhöht.