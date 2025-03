Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 passte auch das Analystenteam der UBS die Zahlen an. Deren Experte Tommaso Operto erhöhte am Mittwoch die Gewinnschätzung pro Aktie für die Geschäftsjahre 2025 bis 2027 um 21 Prozent. Dies, weil der Sensorenhersteller bereits für das Geschäftsjahr 2025 eine Ebitda-Marge im mittelfristigen Zielbereich im mittleren bis hohen Zehnerbereich in Aussicht stellte. Der UBS-Experte belässt das Kursziel trotzdem bei 84 Franken unverändert, da er die Annahme eines langfristigen Wachstums von zuvor 4 Prozent auf 3 Prozent senkte. Im Verlauf des Zyklus entspreche dies einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 11 Prozent, die weiterhin am unteren Ende der mittelfristigen Unternehmensprognose von niedrigen bis mittleren Zehnerbereichen liege, so der UBS-Analyst weiter.