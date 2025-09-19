Die Experten der Deutschen Bank meinten in einer Kundennotiz am Freitag zu dem von SIG angekündigten Transformationsplan, die erwarteten ausserordentlichen Aufwendungen würden zwischen 310 und 360 Millionen Euro liegen - wovon 90 Prozent nicht zahlungswirksame und akquisitionsbedingte Wertminderungen seien. Zudem habe das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Obwohl nicht völlig unerwartet, ist das Ausmass der negativen Auswirkungen grösser als befürchtet, wie der Rückgang der Aktie um mehr als 20 Prozent nach Eröffnung trotz erheblicher Short-Positionen zeigt, erläutern die Experten der Deutschen Bank weiter.